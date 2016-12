Pordenone, tre escursionisti bloccati sul monte Frugna

Tre escursionisti di Mestre (Venezia), due donne e un uomo, sono bloccati a circa 1.850 metri sul Monte Frugna, sul gruppo del Col Nudo, nel comune di Claut (Pordenone). I tre, al rientro dalla cima del monte, che avevano raggiunto senza difficoltà, a causa delle nuvole basse e per non rischiare di perdersi, o peggio di cadere nei tratti esposti, hanno deciso di fermarsi in un punto sicuro e hanno allertato i soccorsi. Saranno recuperati lunedì.