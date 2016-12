Pordenone, suicida imprenditore escluso da appalto per vizio formale

Escluso dall'appalto del Comune di Pordenone per la gestione del Caffè Letterario, che conduceva da 12 anni, un imprenditore si è ucciso. L'uomo, 59 anni, di Pordenone, è stato trovato morto oggi pomeriggio a Cordenons, sul greto del fiume Meduna. Secondo quanto riferito da suoi conoscenti, l'uomo non riusciva a darsi pace per la motivazione che aveva portato il Comune ad escluderlo dalla gara: aveva dimenticato di inserire, in un'apposita busta, la fotocopia della carta d'identità.