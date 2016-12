Pordenone,scontro tra auto:2 morti

23:13 - Una donna di 24 anni e la figlia di un anno sono morte in un incidente stradale avvenuto a Pordenone. Ferito il marito della donna. La famiglia, di origini marocchine, stava viaggiando a bordo di una utilitaria in una strada alla periferia della città quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con una Mercedes il cui conducente è rimasto illeso.