Trasportata all'ospedale di Udine, la giovane non è in pericolo di vita. La prognosi resta riservata.



L'allarme è scattato attorno alle 8.30. Poco prima il ventenne aveva abbattuto la porta di un albergo di Budoia per entrare nella stanza dove si trovavano l'ex fidanzata e il suo nuovo compagno, un ragazzo di 19 anni di Pordenone, colpito da un fendente che gli ha procurato ferite superficiali, mentre stava cercando di difendere la fidanzata con la quale aveva passato la notte.



Subito dopo l'aggressione, Da Re si è dato alla fuga, ma è stato individuato dai militari dell'Arma che si erano messi sulle sue tracce grazie alle indicazioni fornite dalle vittime dell'aggressione. Il coltello, abbandonato subito dopo essere uscito dalla stanza d'albergo, non è ancora stato ritrovato.