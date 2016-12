Pordenone, fidanzati trovati morti in casa: omicidio-suicidio annunciato su WhatsApp

Nel gruppo su WhatsApp, in cui erano iscritti il fratello e alcuni amici, Venier ha scritto di non riuscire a vivere senza l'ex fidanzata, ha chiesto perdono e ha detto addio. Appena ricevuto il messaggio, i conoscenti hanno avvisato i carabinieri che si sono precipitati nella casa di lui, a Codroipo (Udine), pensando a un suicidio. Dall'appartamento mancavano sia l'uomo sia la sua pistola. Le ricerche si sono dunque spostate a Spilimbergo, dove è stata fatta la scoperta dei due cadaveri.



I due si erano lasciati dopo una relazione durata tre anni. L'ex guardia giurata, ha sparato quattro colpi di pistola contro la Baldo usando un cuscino come silenziatore, poi, ha rivolto l'arma contro se stesso e ha sparato altri due colpi.



L'omicidio-suicidio è avvenuto in serata. Venier aveva parcheggiato la sua Seat a duecento metri dall'appartamento di lei per non essere visto dai genitori della ragazza che abitano in una casa adiacente. Aveva ancora le chiavi, anche se era tornato a vivere con i suoi. Quando Michela Baldo è rientrata a casa, alle 21.30 dopo il lavoro, si è trovata l'ex fidanzato in cucina con la pistola.