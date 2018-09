Pordenone, ex concorrente di talent show investe e uccide un ciclista

Un ciclista di 52 anni è stato investito da un'auto ed è morto ad Azzano Decimo (Pordenone). Alla guida della vettura c'era Asia Sagripanti, 19enne finalista dello show televisivo "The Voice of Italy 2018", talent in cui si è classificata al quarto posto. Secondo una prima ricostruzione e la testimonianza della ragazza, a far perdere il controllo dell'auto sarebbe stato un insetto entrato nell'abitacolo, che l'avrebbe distratta.