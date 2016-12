Pordenone, evaso detenuto

Un uomo, Lorenzo Kari, 52 anni, è evaso dall'Istituto tumori Cro di Aviano (Pordenone) dove era in cura mentre sta scontando una pena detentiva per furto. Secondo la Procura faceva parte di una banda che ha messo a segno una ventina di colpi tra le province di Pordenone e Udine. Dopo l'arresto il suo legale aveva presentato istanza per i domiciliari data la patologia che affligge l'uomo e che lo costringe a cure all'istituto tumori friulano.