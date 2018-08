Pordenone, ritrovati i cinque boy scout dispersi in montagna: stanno bene

Sono stati trovati e stanno bene i cinque boy scout dispersi dopo un'escursione in montagna in provincia di Pordenone. I ragazzini erano usciti dal campo base per una passeggiata tra i boschi nella zona delle dighe Tramonti di Sopra. Sull'area, che non ha copertura cellulare, nella tarda serata si era abbattuto un violento temporale Le ricerche sono scattate nella notte e i ragazzini sono stati rintracciati alle prime luci del giorno.