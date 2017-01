Pordenone, anziano trovato morto: il fratello si barrica in casa

Un vicino di casa della vittima ha notato il cadavere a terra nel giardino dell'abitazione. Immediatamente ha allertato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno compiuto un primo sopralluogo constatando la morte di Rosset. Chieste le prime informazioni, i militari hanno dunque appreso che l'anziano ha un fratello, il quale abita a circa un chilometro, e sono andati a cercarlo. Alla vista dei carabinieri l'anziano, che secondo alcuni testimoni impugnava un forcone, si sarebbe immediatamente barricato in casa.



Non risponde ai carabinieri - Corrado Rosset non ha ancora dato segni di vita da quando si è barricato in casa. L'anziano non avrebbe risposto ad alcuna richiesta dei militari dell'Arma nè a quelle del negoziatore, fatto giungere appositamente. I Carabinieri assieme ai tecnici specializzati hanno invece attuato "specifici protocolli affinché l'uomo non possa nuocere alla collettività": gergo investigativo che significa che è stata interrotta l'erogazione del gas e della luce, scongiurando in questo modo eventuali tentativi di far esplodere l'immobile. Non è tuttavia possibile intervenire per garantire l'incolumità dell'uomo barricato, perché questi potrebbe compiere gesti estremi di autolesionismo. Sono dunque allo studio varie ipotesi, per lo sviluppo della vicenda, compresa quella di una irruzione dei reparti speciali dei Carabinieri