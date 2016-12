Pordenone, 4 intossicati monossido

Quattro persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio per il malfunzionamento di una stufa a legna. E' accaduto a Fontana Fredda, in provincia di Pordenone. L'allarme è scattato nella notte. Nessuno dei quattro intossicati sarebbe in pericolo di vita: due erano in condizioni più serie per la prolungata esposizione al monossido, mentre gli altri erano meno gravi poiché coinvolti solo nelle brevi fasi precedenti l'areazione del locale.