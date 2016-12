Pordenone, 19enne muore dopo rave party: si sospetta overdose

Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli 1 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 2 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 3 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 4 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 5 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 6 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 7 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 8 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. 9 di 9 Facebook Facebook Federico Diana, il 19enne veneziano morto dopo un rave party in Friuli Federico Diana avrebbe compiuto 20 anni a dicembre. Di professione operaio, era incensurato e non era mai stato segnalato neppure come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. Si sospetta sia stato ucciso da una overdose. leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad avvisare i carabinieri sono stati i medici dell'ospedale. I militari hanno subito identificato decine di persone e stanno cercando di risalire al pusher che avrebbe ceduto la dose fatale al ragazzo. Dall'autopsia si potrà scoprire gli ingredienti del cocktail di sostanze che si suppone possa essere la causa del decesso del ragazzo, che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre.



Diana non aveva alcun precedente e non era neppure mai stato segnalato come semplice consumatore di sostanze stupefacenti. I genitori del 19enne sono stati avvisati appena Federico è stato ricoverato in Pronto soccorso, ma non sono riusciti a giungere in tempo per trovarlo ancora in vita.



Le indagini proseguono serrate, con gli inquirenti che stanno passando al setaccio anche i social network anche per individuare i promotori del rave.