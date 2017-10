Pilotina contro nave in uscita dal porto, un morto in Friuli

Un uomo è morto nell' urto fra una pilotina (un piccolo natante utilizzato per guidare altre imbarcazioni in fase di manovra) e una nave , a circa un miglio e mezzo a sud dell'uscita del canale di Porto Nogaro (Udine) , durante le operazioni di uscita della stessa nave dal porto. In seguito all'urto, stando a quanto emerso, la pilotina si è rovesciata e il pilota che era a bordo è annegato.

L'allarme è scattato poco dopo le 17, con una chiamata al numero di emergenza della Capitaneria di Porto.



L'urto e il ribaltamento della pilotina - Secondo una prima ricostruzione, le operazioni di uscita della nave dal porto erano guidate da un pilota esperto del porto mentre un collega, poi deceduto, lo seguiva a bordo della pilotina che avrebbe dovuto riportare entrambi a terra. Nella manovra di recupero del pilota salito a bordo della nave qualcosa non è andata per il verso giusto. Il pilota a bordo della nave si è accorto che il collega si stava avvicinando in maniera anomala e ha tentato di contattarlo via radio ma non ha ricevuto alcuna risposta. La pilotina è quindi entrata in collisione con la nave e si è rovesciata.



Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso con le motovedette della Capitaneria di Porto di Grado (Gorizia) e Monfalcone (Gorizia) che hanno coordinato i soccorsi, la motovedetta della guardia di finanza di Grado, un rimorchiatore di Porto Nogaro, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste e della guardia di finanza. I sommozzatori hanno trovato il pilota, privo di vita, all'interno della cabina della pilotina.