Picchiata e segregata per mesi dal marito, si salva grazie a Skype

16:54 - Tiene la moglie segregata per mesi e la costringe a subire violenze fisiche e verbali. L'uomo, un marocchino 37enne di San Daniele Del Friuli, è stato arrestato per maltrattamenti contro la donna, una connazionale di 24 anni, arrivata in Italia in aprile. La giovane, selvaggiamente picchiata domenica sera, era riuscita a lanciare una disperata richiesta d'aiuto via Skype ai genitori in Marocco, che hanno poi allertato i soccorsi in Italia.

Le violenze andavano dunque avanti da mesi ma è stato l'ultima aggressione domenica sera a far scattare la richiesta di aiuti da parte della vittima alla propria famiglia. La procura sta valutando anche l'ipotesi di contestare all'uomo anche il reato di sequestro di persona.