Pediatra con la tubercolosi a Trieste, scoperto un bimbo ammalato

Un bambino è stato trovato affetto dalla tubercolosi a Trieste nel corso degli accertamenti avviati dopo la scoperta della malattia in una pediatra addetta alle vaccinazioni in un distretto sanitario della città. Il piccolo si trova ricoverato nell'ospedale infantile Burlo Garofolo, ma secondo i medici le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. I controlli sono stati effettuati su quasi 3.500 bambini.