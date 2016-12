Paura a Trieste, in stazione con un mitra-giocattolo

Attimi di paura nella stazione centrale di Trieste. Un ragazzo si è presentato in stazione con un mitra giocattolo e ha camminato in mezzo ai passeggeri come se nulla fosse insieme ad alcuni suoi coetanei.

L'intervento della Polizia - Molte persone si sono spaventate e, non accorgendosi che l'arma era fina, si sono fatte prendere dal panico. Solo quando il gruppetto di ragazzi è uscito dall'ingresso principale su Piazza Libertà, la polizia si è accorta dell'arma, ha fermato il ragazzo e lo ha portato negli uffici per l'identificazione. Il Piccolo di Trieste, grazie al fotografo Andrea Lasorte , ha documentato tutto l'accaduto attraverso gli scatti che vi riproponiamo.

Un clima di terrore - Un'episodio, questo, che si inserisce in un clima di terrore diffuso in tutte Europa e anche in Italia, soprattutto dopo gli attentati di Bruxelles e Parigi. L'arma imbracciata dal giovane era un giocattolo e nelle foto si vede bene il tappo rosso che le contraddistingue. Ma in certi casi, presi dalla paura e dal terrore, non si nota la differenza.