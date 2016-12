Omicidio Pordenone,Ruotolo resta in carcere: respinto ricorso difesa

Giosuè Ruotolo, il giovane militare di Somma Vesuviana accusato dell'omicidio del commilitone Trifone Ragone e della fidanzata Teresa Costanza, avvenuto a Pordenone il 17 marzo 2015, resta in carcere. Lo ha deciso la Cassazione, rigettando il ricorso della difesa. Il 10 ottobre per Ruotolo ci sarà la prima udienza del processo per il duplice omicidio davanti alla Corte di Assise di Udine.