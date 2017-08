21 luglio 2017 13:59 Non solo Charlie, anche in Italia si chiede aiuto su Facebook I genitori di una bimba di tre anni malata di leucemia hanno lanciato un appello sui social per cercare donatori compatibili.

E’ grazie ai social che i genitori di Charlie Gard, bimbo inglese affetto da una rara malattia genetica, sono riusciti a scuotere l’opinione pubblica e a rendere nota la loro vicenda in tutto il mondo. Come nel caso di Charlie, anche in Italia sono sempre di più i genitori che cercano di superare distanze, accorciare liste di attesa, chiedere aiuto per salvare la vita dei propri figli, messe a rischio da malattie rare.

E’ la storia di una bambina di tre anni che vive in provincia di Pordenone. La piccola è affetta da leucemia mielomonocitica infantile, una malattia rarissima che colpisce uno o due bambini su un milione. “Sto cercando urgentemente un donatore di midollo osseo”. E’ questo l’appello lanciato su Facebook dal padre. I medici sono stati subito chiari: la piccola ha il 60 per cento di possibilità di sopravvivere. E mentre lei lotta come una leonessa, il papà cerca un donatore compatibile per “far sorridere ancora sua figlia”.

“Un ponte per Alice” – Questa è invece la pagina Facebook creata dai genitori di Alice. Anche lei affetta da una rara forma di leucemia, anche lei pochi anni di vita. “La pagina social è nata con l’obiettivo – spiegano i genitori Valentina e Stefano – di porsi come punto di raccolta di contatti utili, suggerimenti, condivisioni di esperienze e tutto ciò che possa rivelarsi d’aiuto alla nostra causa”. Un ponte immaginario, quindi, che da Cuglieri, il paese in provincia di Oristano dove vive la piccola, colleghi capillarmente tutta la Sardegna ma che possa attraversare il Mediterraneo e spingersi sulla penisola, per cercare di rendere nota a più persone la vicenda della bambina. Una storia che ha raggiunto circa 15.000 utenti Facebook e che ha ricevuto messaggi di sostegno anche da parte di molti personaggi vip.