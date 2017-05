Neonata morta a Trieste, la mamma: non sapevo di essere incinta

La ragazza di 16 anni accusata della morte della piccola neonata da lei stessa partorita e deceduta domenica sera nell'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, alcune ore dopo essere stata trovata in un giardino condominiale della città, non sapeva di essere incinta. Lo ha detto lei stessa ai sanitari dell'ospedale dove è ricoverata. La ragazza ha detto di aver partorito in maniera inconsapevole, da sola, nel bagno di casa.