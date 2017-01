Nel Veneziano stop profughi su campo da calcio per motivi di igiene

Basta calcio per i profughi a Conetta nel Veneziano. Padri e madri dei ragazzi che frequentano l'impianto sportivo di Pegolotte hanno minacciato la società di ritirare i loro figli se i migranti avessero utilizzato ancora la struttura. "Una questione di igiene e sanità pubblica", hanno spiegato. La società sportiva ha deciso di non concedere più il campo ai migranti in attesa che siano sottoposti a esami e vaccinazioni.