Mister Friuli ha origini africane, scoppia la polemica sul web: "Non è italiano"

Alioune Diouf ha 18 anni, un altezza di 1,98 metri e il fisico perfetto per diventare modello e indossare la fascia di Mister Friuli Venezia Giulia. Lo studente che vive a Cividale ha però, anche la pelle scura dovuta alla sua provenienza africana: originario del Senegal, non è proprio il prototipo della bellezza italica. Al colore della sua pelle si sono allora appellati proprio quanti lo hanno insultato in rete subito dopo la vittoria del concorso di bellezza regionale: "Non è abbastanza italiano" hanno scritto in molti, alternando le critiche agli insulti smaccatamente razzisti.