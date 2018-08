Migranti, vicesindaco Trieste ordina sgombero delle Rive in città

Blitz nella notte del vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, per far sgomberare una decina di migranti accampati sulle Rive, in centro città. Venerdì il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, aveva annunciato linea dura e sgomberi immediati. In serata, anche a causa del maltempo, il numero di persone accampate era inferiore rispetto a quello registrato nei giorni scorsi, quando vicino alla Capitaneria di Porto bivaccavano circa 50 persone.