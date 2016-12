Maltempo in Friuli, disagi a treni

07:14 - Il maltempo sta creando problemi alla circolazione ferroviaria in Friuli Venezia Giulia. Limitazioni e cancellazioni di alcuni convogli sono state decise da Trenitalia sulla linea Venezia-Trieste, a causa delle esondazioni di corsi d'acqua nella Bassa Friulana dovute alle piogge delle ultime ore. I treni in partenza da Venezia, in particolare, vengono fermati a Portogruaro da dove sono stato allestiti autobus sostitutivi.