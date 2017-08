Maltempo al Nord, quattro morti sulle Alpi

Quello di Pordenone non è stato infatti l'unico incidente provocato dal maltempo sulle Alpi. Una ragazza, la 24enne romana Margherita Nardone, ha perso la vita in Lombardia, lungo il sentiero tra il rifugio Maria e Franco e il Lissone, scivolando a causa di un forte temporale e precipitando per diversi metri: il fidanzato, che era con lei, non ha potuto fare nulla per salvarla.



In Trentino, invece, un fulmine ha ucciso un escursionista 47enne emiliano che stava percorrendo la ferrata della Marmolada assieme alla moglie, rimasta ferita ma in modo non grave. Una terza persona, un uomo, è stata uccisa da un un albero sradicato dal vento che si abbattuto sui commensali che stavano partecipando ad una sagra locale a Marziai, nel Bellunese. In Veneto, infine, una bimba di 6 anni risulta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa da un sasso in Valsorda.