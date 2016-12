Madre di Regeni: "Grazie per avere adottato il mio Giulio"

Paola Regeni, in una missiva pubblicata su La Repubblica, spiega di avere ricevuto molte lettere "di mamme che con estrema delicatezza chiedono di poter considerare Giulio anche figlio loro" e "questo mi fa ricordare come Giulio, dovunque andasse per i suoi studi o per lavoro, trovasse sempre qualcuno che lo 'adottava', per simpatia, per aiutarlo, per condividere riflessioni, per affetto. Grazie a tutti - conclude - e un grazie speciale alla mamma che si è ricordata di quando leggevo a scuola la 'Pimpa', regalandomi una 'identità' che in questi tristi giorni mi ero dimenticata di avere".