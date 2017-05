Lignano Sabbiadoro, parà si schianta sulla spiaggia: è grave

Marco Santapaola, paracadutista 35enne della Brigata Folgore, è rimasto seriamente ferito mentre stava partecipando a Lignano Sabbiadoro (Udine) alle prove generali di un matrimonio che sarà celebrato nelle prossime settimane. Il 35enne, assieme ad altri tre amici, si è lanciato con il paracadute ma si è schiantato sulla battigia a velocità elevata. La prognosi è riservata ma non sarebbe in immediato pericolo di vita.

Il parà, che nella cerimonia nuziale doveva essere il testimone dello sposo, è stato soccorso dalla moglie, ufficiale medico dell'Esercito, che ha quindi chiamato il 118: Santapaola è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Udine con fratture multiple.



Ancora non è chiaro il motivo dell'incidente, ma a quanto pare il parà ha acquisito una velocità troppo elevata durante la discesa, e il paracadute non è riuscito a frenarlo a sufficienza per un atterraggio in sicurezza.