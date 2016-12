Isis, kosovaro espulso da Udine

Un cittadino kosovaro di 31 anni, Mevait Kokora, in Italia dal 2001 con un regolare permesso per lungo soggiornanti, è stato espulso per 10 anni da Udine per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Anche se in Italia da molti anni, il 31enne non si era inserito nel tessuto sociale di riferimento e aveva abbracciato l'ideologia jihadista, intessendo rapporti con persone attestate sulle medesime posizioni radicali.