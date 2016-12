Isis, estradato in Italia reclutatore di foreign fighter

E' stato estradato a Trieste un cittadino sloveno accusato di aver arruolato due foreign fighter macedoni partiti da Belluno e giunti in Siria per combattere al fianco dell'Isis. Rok Zavbi, 26 anni, era stato arrestato il 6 maggio a Lubiana su mandato d'arresto europeo emesso dal gip di Venezia. Lo sloveno è stato preso in consegna al valico di Fernetti.