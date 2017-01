Incendio in un'abitazione a Trieste: intossicate due donne

Due donne sono rimaste intossicate in maniera lieve in un incendio divampato in un appartamento nel centro di Trieste, in via Udine. Le fiamme si sono sviluppate da un elettrodomestico e si sono propagate ad alcune suppellettili. Sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti insieme agli uomini della polizia municipale e al personale del 118. Le due donne sono state medicate sul posto.