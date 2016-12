Immigrati, in Friuli rafforzati i controlli al valico italo-austriaco

22:04 - Saranno rafforzati i controlli al valico italo-austriaco, lungo le reti autostradali e ferroviarie, grazie anche ai rinforzi inviati dal dipartimento di pubblica sicurezza. La questura di Udine ha chiarito che non ci sarà nessuna sospensione di Schengen ma solo una maggiore rigidità sull'applicazione delle norme, come sta accadendo a Ventimiglia o a Chiasso.

A Udine sono arrivate circa 300 persone in cerca di aiuto, mentre il Comune di Tarvisio deve assistere decine di minori clandestini.



Donna passeur italiana arrestata in Friuli - Intanto una passeur italiana, E.D., di 53 anni, residente a Imola (Bologna), disoccupata, è stata arrestata al valico italo-austriaco di Tarvisio (Udine) dai carabinieri nell'ambito dei servizi di controllo dei cittadini stranieri in transito. Si tratta del primo caso di passeur italiana fermata nel Tarvisiano. I militari dell'Arma hanno intercettato lungo l'autostrada A23 una vettura Renault Megane con targa italiana. Alla guida, la passeur. A bordo del veicolo, due cittadini kosovari, di 33 e 30 anni, il primo privo di visto d'ingresso e soggiorno in Italia, il secondo richiedente asilo politico in Germania. La cittadina italiana è finita in manette con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'auto è stata posta sotto sequestro e i due clandestini sono stati denunciati per ingresso illegale in Italia. Sono state avviate anche le procedure per il loro respingimento in Austria.