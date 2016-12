Il tumore uccide Giada, Facebook cancella il suo diario: la rabbia della famiglia e degli amici

Lo spazio social della ventenne, di Sant'Osvaldo (Pordenone), era seguitissimo, come racconta il "Giornale". E adesso, dopo la sua morte, così pensano familiari e amici, le sue parole avrebbero potuto essere utili per chi si trova nella stessa drammatica situazione, aiutare tante persone a non perdere la speranza e a continuare a combattere. Come ha fatto lei, che non si è mai arresa. E invece... tutto cancellato. "Così rischiano di morire anche i ricordi più belli di mia figlia", dice la mamma, Margherita.



L'appello degli amici su Facebook - D'altra parte è prassi che sul social la pagina di chi è morto venga eliminata. Quella di Giada però era una pagina speciale. Ed eliminarla il giorno stesso del funerale è stato un duro colpo per tutti i 10.500 amici di Giada su Facebook, che scrivono: "Nel giorno della morte di Giada, il social in maniera del tutto arbitraria ha rimosso la pagina 'Giada Scorza lotta di una guerriera sorridente' che rappresenta per noi tutti l'eredità di questa ragazza speciale".



La giovane era "amministratore unico" della sua pagina social: con la sua morte, la cancellazione della pagina è quindi, tecnicamente, un atto dovuto. Ma i familiari non ci stanno. Hanno aperto una pagina in cui si chiede di riportare in vita il profilo della pubblico della ragazza minacciando, in caso contrario, che inviteranno tutti ad abbandonare il social. E chiedono risposte rapide. Il 2 luglio è in programma un mega evento per ricordare Giada. Per quella data vogliono indietro quelle foto, quelle parole, quelle pagine di diario. L'appello della mamma è disperato: "E' tutto quello che ci resta di lei".