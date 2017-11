Gorizia, uccide la moglie e chiama i carabinieri: in casa c'era anche il figlio

Dopo l'omicidio è stato Sulollari, 37 anni, a chiamare i carabinieri. Poi ha atteso i militari rimanendo in casa, in pieno centro, non lontano dal municipio. Quando sono arrivati, i carabinieri lo hanno trovato accanto alla moglie, 30 anni, ormai morta per le gravissime ferite procurate. Sembra che tra moglie e marito le liti fossero all'ordine dal giorno da tempo.



La lite, culminata con una coltellata fatale alla gola della donna, sarebbe avvenuta attorno alle 7:30. Per questo il bimbo di otto anni non era ancora stato svegliato dalla mamma per andare a scuola. L'assassino, resosi conto della gravità del gesto, sarebbe rimasto moltissimo tempo accanto al cadavere della moglie, salvo poi decidersi a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine anche per evitare che il figlio vedesse la tragica scena della madre priva di vita. Il piccolo è stato affidato alle cure di una psicologa.