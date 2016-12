Gorizia, sequestrati 29 cuccioli denutriti: in un'auto proveniente dall'Ungheria

Erano in 29, tutti di razze diverse, stipati nel bagagliaio e in due piccoli trasportini poggiati sul sedile posteriore di una utilitaria, senza ricambio d'aria e al buio ma fortunatamente ancora tutti in buona salute. Questi cuccioli provenienti dall'Ungheria, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Gorizia vicino al valico di Sant'Andrea.

Erano senza cibo, impauriti per i maltrattamenti subiti, senza nessuna medaglietta identificativa né certificazione sanitaria. A bordo dell'auto, due residenti in Abruzzo. Varie e pregiate le razze dei cuccioli, dal maltese al chiuaua, al bassotto tedesco, al cavalier king al bull dog e bull terrier, tutti di circa 8 settimane di età. Pagati poche decine di euro in Ungheria, se fossero stati introdotti nel mercato avrebbero fruttato un guadagno di circa 10 mila euro. I due automobilisti, uno già con precedenti per traffico internazionale di animali da compagnia, sono stati denunciati alla procura della repubblica di Gorizia. E sono già centinaia le richieste di adozione per i cuccioli raccolte dalla Guardia di finanza.