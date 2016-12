Gorizia, scoperto mercato illegale di 41 cuccioli di cane: tre denunce

La Guardia di finanza di Gorizia ha sequestrato quaranta cuccioli di cane provenienti dall'Ungheria e destinati al mercato illegale. Tre persone, con precedenti penali, sono state denunciate per maltrattamenti e contrabbando di animali. I cuccioli sono stati trovati ammassati in quattro gabbie nel bagagliaio di un'auto in evidente stato di maltrattamento, al buio e senza possibilità di abbeverarsi o di sfamarsi.