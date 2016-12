Gorizia, minorenne partorisce e nasconde feto morto nell'armadio

Una minorenne di Ronchi dei Legionari (Gorizia), dopo aver partorito, ha nascosto il feto morto in una borsa nell'armadio della propria camera. La giovane è stata poi trasportata all'ospedale di Monfalcone per un'emorragia uterina. A scoprire il feto la madre della ragazza, dopo essere tornata a casa dall'ospedale per recuperare gli effetti personali della giovane. Ai sanitari del Pronto Soccorso la minorenne non aveva rivelato di aver partorito.