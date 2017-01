Gorizia, la Gdf sequestra addobbi natalizi cinesi non a norma

La guardia di finanza di Gorizia ha sequestrato 192mila addobbi natalizi, per un valore di mercato di due milioni di euro, perché irregolari rispetto alle norme comunitarie. I militari hanno anche denunciato in stato di libertà i titolari di due aziende. I prodotti, fabbricati in Cina, dovevano essere venduti in un emporio di Padova, gestito da cittadini cinesi.