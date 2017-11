Gli sparano acido in bocca ma è fuori pericolo: c'è speranza per il piccolo Ted

Scodinzola ancora Ted, giovane guerriero a quattro zampe che da alcuni mesi lotta per sopravvivere. Qualcuno gli ha sparato in bocca una sostanza acida, provocandogli ustioni gravissime. Il cucciolo è fuori pericolo, ma necessita di cure costose. Dopo oltre un mese di degenza in una clinica veterinaria di Sacile, il cagnolino ha recuperato peso e vivacità. Adesso per lui è iniziato un nuovo viaggio verso Roma, alla ricerca di una clinica specializzata.

A poche settimane di vita il meticcio era stato casualmente trovato in stato di abbandono insieme ai suoi fratellini in un pollaio del Lazio e messo in salvo dalla presidente dell'associazione "Eden Bau", Roberta Orsini di Lamezia. Alcune volontarie erano riusciti a trovargli una famiglia al confine tra bassa friulana e Veneto fino a metà dello scorso maggio, quando è stato portato d'urgenza dal veterinario in gravi condizioni. Qualcuno, forse, infastidito dai suoi latrati, o forse per uno scherzo atroce, aveva sparato nelle sue fauci una sostanza acida che aveva provocato ustioni gravissime. Necessitava di cure costose, per questo i suoi padroni, impossibilitati economicamente, hanno restituito il cane a una volontaria, una donna residente nella provincia di Pordenone che ne aveva a suo tempo curato il preaffido. Per Ted è cominciato da allora il calvario di visite veterinarie tra Veneto e Friuli.