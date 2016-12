Giulio Regeni, su Facebook l'appello della sorella per la verità: "Appendete striscioni"

"Appendete striscioni, condividete le foto, per mio fratello, per Giulio Regeni, per il mondo intero". Lo scrive Irene Regeni, sorella del ricercatore friulano brutalmente ucciso in Egitto, sul suo profilo Facebook. Il post è accompagnato da uno scatto del balcone della casa di Fiumicello (Udine), dove campeggia in vista sulla ringhiera uno striscione con la scritta "Verità per Giulio Regeni".