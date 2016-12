Giulio Regeni, è il giorno dei funerali Niente simboli, bandiere e telecamere

Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 14, i funerali di Giulio Regeni, il 28enne friulano ucciso in Egitto. Le esequie si terranno nella chiesa di San Lorenzo a Fiumicello, in provincia di Udine, paese di origine del ricercatore. Come da volontà di Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, non ci saranno vessilli, bandiere e simboli di organizzazioni, così come macchine fotografiche o telecamere.