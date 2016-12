Giallo di Pordenone, in un video l'auto dell'unico indagato nella zona del delitto

Mentre proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pordenone, Domenica Live ha mostrato due fotogrammi inediti datati 17 marzo, giorno in cui Trifone Ragone e la fidanzata Teresa Costanza sono stati uccisi. Nel primo si vede un'auto, che per la Procura è quella dell'unico indagato, Giosuè Ruotolo, nella zona del delitto e in un orario compatibile con quello del duplice omicidio. Il secondo fotogramma è l'ultima immagine di Ragone prima dell'omicidio, mentre esce dalla caserma (ore 17.52) e si dirige in palestra.