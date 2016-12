Gentiloni: "Sul caso Regeni l'Italia non rinuncia alla verità"

"Non c'è da parte nostra una rinuncia a chiedere che venga assicurata la verità". il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni torna sul caso Regeni dopo il richiamo per consultazioni ell'ambasciatore italiano in Egitto, e spiega che da parte italiana "c'è la decisione, visto che il livello di collaborazione si è rivelato insufficiente, di prendere misure che diano un segnale di insoddisfazione in modo proporzionato e senza scatenare guerre mondiali".