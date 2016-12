Gentiloni: "Su Regeni ci fermeremo solo davanti alla verità". L'Egitto: No minacce

"Senza una svolta misure immediate" - Durante l'audizione a Palazzo Madama Gentiloni ha poi ribadito: "Se non ci sarà un cambio di marcia, il governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionate". "E' importante - ha esortato - che il Parlamento faccia sentire la sua voce unitaria".



"Dossier egiziano era insufficiente" - "Il dossier inviato in Italia ai primi di marzo dagli investigatori egiziani - ha sottolineato - era carente e mancava di almeno due dei cinque capitoli richiesti dai pm italiani: i dati relativi al traffico del telefono di Regeni e quelli relativi video della metropolitana de Il Cairo".



"Aspettiamo i documenti mancanti" - Gentiloni ha quindi esposto le richieste che l'Italia farà agli investigatori egiziani: "Acquisire la documentazione mancante, non accreditare verità distorte e di comodo, accertare chi tenesse sotto osservazione Regeni, un ruolo più attivo dei pm italiani". "Sarà la procura della Repubblica a valutare se questo cambio di marcia si delinea, senza inseguire oggi questa o quella anticipazione giornalistica", ha proseguito.



"Caso Regeni ha scosso le nostre coscienze" - "L'omicidio di Regeni - ha aggiunto il ministro - ha scosso le nostre coscienze e il Paese intero perché è stata stroncata la vita di un italiano esemplare, per il modo in cui è stato atrocemente torturato e ucciso e per la lezioni di compostezza dei genitori".



Seccata reazione da Il Cairo: queste dichiarazioni non aiutano - Gli avvertimenti dell'Italia, per bocca del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni "complicano la situazione" relativa al caso della morte di Giulio Regeni. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano dopo l'audizione di Gentiloni al Senato e alla Camera.



Renzi: vogliamo solo la verità - "Noi abbiamo un obiettivo molto semplice: ci fermeremo di fronte alla verità vera. Lo dobbiamo a Giulio, ai suoi amici, al suo babbo, alla sorella e a tutti noi. Noi speriamo e pensiamo che l'Egitto possa collaborare con i nostri magistrati, vogliamo che questa verità sia trovata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, rispondendo al filo diretto sui social. "La vicenda Regeni - ha aggiunto - ci ha colpito molto tutti, mi ha molto colpito la civiltà, la dignità, della famiglia Regeni che ha dato una gigantesca lezione al mondo".