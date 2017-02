Due medici, marito e moglie, dell'ospedale di Gorizia sono stati sospesi per un anno dal gip del capoluogo isontino al termine di indagini svolte dalla guardia di finanza. Per non destare sospetti, si allontanavano dal posto di lavoro da un'uscita di sicurezza a bordo delle proprie auto, parcheggiate a pochi metri e, dopo essere stati in banca, al ristorante, a fare shopping o nel proprio studio privato, rientravano.

Truffa aggravata e falsa attestazione di servizio - I due medici odontoiatrici, in servizio nell'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina", sono indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione di servizio. Saranno inoltre segnalati alla Corte dei Conti di Trieste per danno erariale per i compensi percepiti nonostante la mancata prestazione lavorativa, oltre che per i danni d'immagine e per quelli derivanti dai disservizi causati all'ospedale di Gorizia a causa delle continue assenze.



I due medici - ai quali la misura cautelare della sospensione dal servizio, decisa dal gip Rossella Miele insieme a quella dell'interdizione da ogni attività a esso inerente, è stata notificata giovedì - per mesi si sono allontanati dall'ospedale all'insaputa del direttore sanitario, dei colleghi e degli infermieri. Della misura cautelare è stata informata la Direzione Generale dell'Asl che ha contribuito ad avviare gli accertamenti e ha collaborato con la Guardia di finanza durante le indagini, denominate "Tempo libero".