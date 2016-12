Friuli, due vittime in montagna

20:37 - Due escursionisti sono morti sulle montagne del Friuli. Un uomo dell'Isontino, 67 anni, era in Alta Val Dogna con la moglie e alcuni amici quando è caduto da una piccola altezza, battendo la testa su un masso e morendo sul colpo. Un secondo escursionista, anch'egli 67enne, austriaco di Villach, è stato stroncato da un malore dopo una salita in Malga Lussari. In entrambi i casi i soccorritori hanno potuto soltanto constatare i decessi.