Friuli,donna cade in dirupo e muore

Una donna è morta dopo essere caduta per oltre trenta metri in un dirupo in una zona montana della Carnia nei pressi di Ovaro (Udine). Margherita Erman, 71 anni, di Mione di Ovaro, è scivolata su un terreno impervio mentre stava cercando funghi. A notare il corpo in fondo a un burrone sono stati gli uomini del soccorso alpino che avevano ripreso le ricerche assieme a guardia di finanza e carabinieri.