Friuli, cade e muore escursionista

Un escursionista è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri nei pressi della Creta di Timau, nel comune di Paluzza in provincia di Udine. Sul posto per il recupero della salma hanno operato i tecnici del Soccorso alpino di Forni Avoltri e i militari della guardia di finanza e dei carabinieri di Tolmezzo. Le operazioni sono state condotte anche con l'aiuto di un elicottero della Protezione civile regionale.