F16 Usa in avaria, atterraggio di emergenza ad Aviano

Un F16 americano, di stanza alla Base Usaf di Aviano (Pordenone), ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto "Pagliano e Gori" dopo aver denunciato una non meglio precisata avaria al motore. Il fatto si è verificato subito dopo il decollo. Il velivolo ha sganciato il serbatoio in una zona disabitata non lontana da Aviano prima di procedere con l'avvicinamento alla Base e all'atterraggio, che si è concluso senza problemi.