Ex "bulla" scrive alla 12enne che ha tentato il suicidio: "Non mollare mai"

L'anno scorso il filmato che la immortalava mentre prendeva a schiaffi una compagna di scuola disabile fece il giro del web. Ora la sedicenne di Varallo Sesia (Vercelli) in attesa del processo ha scritto una lettera alla dodicenne di Pordenone, che qualche giorno fa ha provato a uccidersi per colpa dei bulli. "La tua storia è arrivata a commuovere tutti, perfino me...", afferma la ragazza, che ha cambiato scuola, aggiungendo: "Non mollare mai".