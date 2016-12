Era già stata diffidata dalla scuola, pornoprof torna a postare foto hard

12:10 - Postò su Internet alcune suo foto in pose hard. Ed, essendo un'insegnante, era stata diffidata da comparire di nuovo in immagini erotiche. Ma adesso Anna Ciriani, insegnante di Lettere, ci è ricascata. Ha pubblicato in Rete alcune sue immagini in cui viene ritratta senza vestite, invitando i fan, tramite il suo profilo Twitter, a seguire le sue performance alla Fiera erotica del Salento, in programma a fine mese.

Alla passata edizione della rassegna la prof compare tra le braccia di molti uomini, in atteggiamenti inequivocabili. La nuova "caduta di stile" della Ciriani viene raccontata dal quotidiano "Il Gazzettino", che ricorda il caso scoppiato nel 2009. Sei anni fa le foto di sesso esplicito dell'insegnante erano finite su Internet e, dopo vivaci polemiche, le istituzioni scolastiche avevano disposto che la docente continuasse a insegnare (oggi lavora in un istituto di Pordenone) a patto che smettesse di farsi ritrarre senza veli.



Dopo la pubblicazione dell'ultimo servizio hard ad opera del quotidiano veneto, le foto compromettenti della prof. Ciriani sono state rimosse dal profilo ufficiale e sostituite con immagini più soft: non più hard, ma semplicemente un po' ammiccanti.