Elezioni, ha un malore al seggio: 88enne muore nel Pordenonese

Un uomo di 88 anni è morto mentre stava attendendo il proprio turno al seggio elettorale a Frisanco (Pordenone). L'anziano era giunto in compagnia della moglie e, entrando nella struttura allestita per il voto, aveva chiesto una sedia per riposare qualche istante. A quel punto è stramazzato a terra morendo all'istante. Inutili i tentativi di rianimazione dei carabinieri che presidiavano il seggio.