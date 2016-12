Egitto, le donne della banda accusata: "Nessun legame con morte di Regeni"

Dopo le perplessità avanzate dalle autorità italiane e dagli stessi genitori di Regeni, gli inquirenti de Il Cairo incassano quindi la smentita dei protagonisti riguardo la loro ultima ricostruzione.



Per le due donne è scattato un arresto cautelare di 4 giorni. Stesso provvedimento per il cognato dell'uomo ucciso dalle forze di sicurezza l'altro ieri a Il Cairo insieme ad altri quattro componenti della sua banda specializzata in sequestri di stranieri a scopo di rapina.



L'accusa per i tre è di connivenza e occultamento di refurtiva in quanto erano a conoscenza delle attività del capobanda.